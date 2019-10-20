حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 20 أكتوبر 2019

قدمت عالمة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم، وفيما يخص برج الحوت قالت:





مهنيًا: تتمتع بانطلاقة قوية جدًا، وبثقة بالنفس وبمعنويات عالية، فأنت نشيط ومثابر وتساهم في إحلال جو مسالم ومعتدل ما يجعلك ركنًا أساسيًا في المؤسسة.





عاطفيًا: تشعر برغبة في الاجتماع بالشريك لتعيش وإياه صفاء الحياة الهادئة، ونسيان كل ما يعترضكما من مشاكل مهنية وغيرها.





صحيًا: إن القيام بأمر تحبه، مثل: السباحة، أو القراءة، أو أيّ هواية مفضّلة يبقيك في حالة صحية ملؤها النشاط والحيوية.



