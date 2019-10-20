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شووت NQW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot تابع لايف ماتش ليفربول يلا كورة FIL GOAL
شووت NQW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot تابع لايف ماتش ليفربول يلا كورة FIL GOAL
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:43 ص
يلتقي فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد غدًا الأحد 20 أكتوبر، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات "بين سبورتس" المُشفرة، وSport TV 1.
ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.