شووت NQW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot تابع لايف ماتش ليفربول يلا كورة FIL GOAL

يلتقي فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد غدًا الأحد 20 أكتوبر، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات "بين سبورتس" المُشفرة، وSport TV 1.





ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.