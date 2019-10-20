مصر تقلص صادراتها من المواد الخام لأقل من 10%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر قلصت صادراتها من المواد الخام إلى دون الـ 10% من جملة الصادرات لدول العالم خلال الأشهر السبعة الأولي من عام 2019، حيث تراجت قيمتها لـ 1.5 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 264.5 مليون دولار خلال عام فقط.



وفي المقابل، لفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع بشكل ملحوظ خلال 2019 لتسجل 7.9 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 7.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، لتمثل بذلك 45 %.



فيما بلغت قيمة الصادرات من السلع نصف مصنعة 4.035 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو 2019 مقابل 4.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، لتمثل بذلك 23% من جملة الصادرات المصرية لدول العالم خلال الفترة ذاتها.