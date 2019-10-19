إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية بحى بولاق الدكرور (صور)

نفذ حي بولاق الدكرور تحت إشراف اللواء إيهاب مكاوي رئيس الحي، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية ببولاق، حملة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية الواقعة بنطاق اإدارة.



وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع سنتر النخبة بشارع كفر طهرمس، وسنتر القمة بشارع الطلبية، وسنتر أكسفورد، وسنتر الإنشاء بشارع العشرين.



شارك في تنفيذ الحملة من حي بولاق الدكرور، المهندس عبدالله نور نائب رئيس الحي لقطاع الجنوب، وسيد قاعود مدير إدارة الاشغالات بحي بولاق، وسعد بدوي من إدارة الاشغالات، ومؤمن فوزي من إدارة الاشغالات، ومحمود مكي من إدارة الاشغالات، وهشام نورالدين من إدارة رخص المحلات، وأشرف سفاجا من شرطة المرافق.



كما شارك في الحملة مدير عام الإدارة التعليمة أيمن عبدالواحد، وعبداللطيف عبدالعليم من آمن إدارة بولاق.