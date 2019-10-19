تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار بالخليفة

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، اليوم السبت، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار جزئي لعقار بالخليفة، وفحص سلامة العقار والعقارات المجاورة.



شهدت منطقة الخليفة واقعة انهيار جزئي بعقار قديم رقم 3 عطفة حسن أفندي بحي الخليفة، على العقار رقم 24 و26 بمنطقة درب الحبالة بالسيدة عائشة.



كانت غرفة عمليات محافظة القاهرة قد تلقت إخطارا بسقوط العقار دون وجود وفيات أو مصابين، وانتقل مسئول المتابعة بحي السيدة عائشة وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان للحفاظ على حياتهم.



وفي نفس السياق فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا في محيط العقار المنهار، تحسبا لأي انهيارات قد تحدث وتضر بالمواطنين.