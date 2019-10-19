"توسك": ننتظر رسالة تطالب بتمديد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم السبت، بعد حديث هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ينتظر رسالة تطالب بتمديد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.



وكتب توسك عبر تويتر: "ننتظر الرسالة.. تحدثت للتو مع رئيس الوزراء بوريس جونسون حول الوضع بعد التصويت في مجلس العموم".