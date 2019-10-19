الباز لمهاجمي مصر من التوانسة: ما سر هذا الغباء؟

تعجب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من هجوم بعض التوانسة على الدولة المصرية ورئيسها، وذلك خلال احتفالهم بفوز قيس سعيد برئاسة تونس.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "أستوعب من يهاجم مصر وجيشها من أرضية العداوة، مثل الجماعة الإرهابية التي تعادي البلد والرئيس والشعب المصري، لكن أبقى استغرب من يهاجمون الدولة وجيشها من أرضية الغباوة، في تونس بيحتفلوا بقيس سعيد ويهتفوا ضد مصر، ما علاقتك؟ خليك في بلدك".

