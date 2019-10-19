السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

الثقافة

الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:37 م
جريدة الدستور
طباعة

«ردىّ علىّ.. سألتك ماذا تفعلين؟».
كان الجو باردًا بما فيه الكفاية، لكن رؤية زوجتى كانت أكثر برودة، وقد ذهب النعاسُ الذى سببته الخمرة. كانت تقف أمام الثلاجة بلا حراك وقد غمرَ الظلام وجهها، فلم أتبينَّ انفعالها، لكن الخيارات المُحتملة أخافتنى. شعرُها الكثيف الأسود غير المصبوغ مُنسدل من دون ترتيب، بينما ترتدى تنورة النَّوم البيضاء التى تصل إلى كاحليها.
فى مثل تلك الليلة، كانت زوجتى تسارع بارتداء سُترة من الصوف، وتبحث عن خُفَّيها الإسفنجييَّن.. منذ متى وهى تقف حافية هناك ترتدى ملابس نوم خفيفة تصلح لفترة الربيع أو الخريف، وكأنها تصرُّ على أن تتجاهل سؤالى؟.
كانت تشيح بوجهها عنى، بينما تقفُ هناك فى وضع غير طبيعى، كما لو أنها شبحُ يقف على الأرض صامتًا!.. ما الذى يجرى؟ لو أنها لم تسمعنى، فقد يعنى هذا أنها مريضة بالمشى أثناء النوم
اتجهت نحوها مُطقطًا عنقى ومحاولًا رؤية وجهها.
«لماذا تقفين هنا هكذا.. ما الأمر؟».
لم تحفل على الإطلاق عندما وضعتُ يدى على كتفها! لم أشكَّ لحظة فى أننى بوعيى، وأنَّ كل هذا يحدثُ فعليًّا، فقد كنتُ على دراية تامة بكل شىء فعلتُه مُنذ خرجتُ من غرفة المعيشة.
سألتها عمَّا تفعله وأنا أتَّجهُ نحوها، بينما تقف هى هناك من دون أدنى استجابة، كما لو أنها تائهة فى عالمها الخاص.
كانت تبدو حينئذٍ كما فى المرات النادرة التى تستغرق فيها تمامًا فى مسلسلات الدراما التليفزيونية الليلية المتأخرة، غير منتبهة لعودتى إلى المنزل!.
«حبيبتى!».
طفَتْ ملامحُها نحوى فى الظُّلمة. نظرتُ إلى عينيها فوجدتهما لامعتين من دون احمرار، بينما انفرجت شفتاها ببطءٍ وهى تقول:
«.. رأيتُ حلمًا».
كان صوتُها واضحًا بشكل مُدهش.
«رأيتِ حُلمًا؟ ماذا أصابك، وعن أىَّ شىء تتحدّثين؟ أتدرين كم الساعة الآن؟». استدارت فصار جسمها أمامى، ومشت ببطءٍ عبر الباب المفتوح إلى غرفة المعيشة، وحالما دخلتها مدَّت قدمها وبهدوءٍ أغلقت الباب. تركتنى وحيدًا فى المطبخ المظلم، أتطلع معدوم الحيلة إلى طيفها المنسحب الذى تلاشى عبر الباب.
من رواية النباتية
ترجمة: محمود عبدالغفار

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

القصة الكاملة لطالبة "كنس الفصل" بكفر الشيخ.. و"التعليم" ترد

منذ حوالي 6 ساعات

"لعبة محامين".. مصادر: انسحاب دفاع محمد راجح "تمويه"

منذ حوالي 8 ساعات

مقبرة المشجعين.. كاتب أمريكى يحذر من وفاة الجمهور فى "مونديال قطر"

منذ حوالي 6 ساعات

إحالة أوراق قاتل خطيبته بعد اغتصابها للمفتي

ads

الصور

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

برلماني يفجر مفاجأة عن عائلة راجح قاتل محمود البنا

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

السهر المزمن من عوامل الإحساس بالحزن

السمنة تهدد صحتك بالربو القاتل

النوم أقل من 7 ساعات يهدد بمرض خطير

الرئيس نيوز

تجديد حبس وكيل "التعليم" في الوادى الجديد بتهمة الرشوة

حجز دعوى إسقاط عضوية الحريري بـ"النواب" للحكم 23 نوفمبر

ننشر.. أقوال الشاهد الأول في واقعة مقتل "شهيد الشهامة"

الحكومة اللبنانية تعلن: ميزانية "خالية" من ضرائب جديدة

منوعات

السيارات تجمع معلومات الشخصية عن سائقها

مكتب فياض للاستثمارت القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية فى مصر لعقد مؤتمرات عن الهجرة

متظاهرون ينظفون الطرقات فى بيروت (فيديو)

محمد مجدي يخطف قلب نجمة «ميداني الدستور»

كشكول

إطلاق مبادرة الكشف عن سرطان الثدى المبكر بجامعة الأزهر

السويس الأزهرية تنظم مسابقة كرة يد للطالبات

تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بالأزهر

جامعة حلوان تستضيف أبطال فيلم الممر.. الإثنين

إسلام سياسي

صحفي عراقي يكشف قصة تظاهرات العراق وتدخلات الإخوان وداعش.. "حوار"

أموال الإخوان الحرام.. "أمان" يتتبع مصادر جمعها وطرق إنفاقها- ملف

الإخوان يعلنون الحرب على البابا بعد فضحه لهم أمام البرلمان الأوروبي

منشق: القيادة الجاهلة وراء انهيار الجماعة الإسلامية


زيت وسكر

 خدمة جديدة لشحن عدادات الكهرباء بالموبايل

استجابةً للمواطنين.. وزيرة الصحة: توفير سيارات إسعاف وعيادات متنقلة

الكشف على 709 طفلا فى مبادرة السمعيات لحديثى الولادة ببنى سويف

إحالة 18 موظف بالوحدة المحلية بالمنيا للتحقيق لتركهم أعمالهم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج

ندية

افتتاح معرض الفنان أسامة السروى بالمركز الثقافى الروسى.. غدًا

السبت.. "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك