بالأصفر.. ملكة جمال الفلبين تتألق فى جلسة تصوير جريئة (صور)

خضعت ملكة جمال السياحة والبيئة الدولية للفلبين لعام 2019 مورين مونتاني لجلسة تصوير جريئة بفستان أصفر على أحد الشواطىء وهو منتج أمريكى، بتوقيع مصور ملكات الجمال المشهور حسين العزب.



وظهرت مورين بفستان أصفر قصير فى المياه، وهى تجلس على كرسى، وفى يدها جيتار، وترتدى على رأسها "لفة" توحى بالطابع القبلى باللون الأزرق، وقامت ببعض الحركات الاستعراضية التى نالت إعجاب مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى.



وكانت قد حصلت ممثلة الفلبين مورين مونتاني على ملكة جمال إيكو الدولية 2019 التي أقيمت في مصر يوم الجمعة 29 مارس الماضى، وهى التى تتميز بشخصية ساحرة، كما تتبنى قضية رفع الوعى البيئى، وخاصة فيما يتعلق بمصادر المياه.