2020 يشهد عودة فيلم الفانتازيا "Ghost busters"

يعود فيلم "Ghost busters" بجزء جديد بعد نجاح جزئه الأول الذي صدر عام 1984، وذلك خلال شهر يوليو من عام 2020 المقبل، وانتهت أسرة الفيلم من تصويره بالكامل خلال الأيام الماضية، بقيادة المخرج جيسون رايتمان.



ويعد الجزء الثاني استكمالًا لأحداث الجزء الأول من الفيلم، وكانت الجهة المنتجة قد طرحت البرومو الرسمي للعمل خلال الفترة الماضية وظهر من خلاله حظيرة تضىء عند قيام شخص ما بتلويث آلة، ومن ثم تتم إضاءة علامة إلمر بيرنشتاين من نسخة فيلم عام 1984 الأصلية، وعند الاقتراب من أبواب الحظيرة، تبدأ الظواهر الخارقة للطبيعة فى الظهور، ويظهر الجزء الخلفى من جهاز Ecto-1 الأصلى الكامل مع شعار Ghostbusters.



الفيلم كان من بطولة بيل موراى ودان أيكرويد وهارولد رميس وارنى هدسون وسيجورنى ويفر.