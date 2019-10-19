مناقشة سينما محمد خان بـ دار هن

تعقد بدار هن للنشر٬ في السابعة من مساء اليوم٬ أمسية ثقافية بعنوان "سينما محمد خان" يديرها الكاتب سامح سليمان.



تتطرق الأمسية لملامح أفلام خان٬ وتدشينه مع مخرجي الثمانينيات عاطف الطيب٬داود عبد السيد٬ خيري بشارة٬ رضوان الكاشف٬ وغيرهم من تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، مع مناقشة أهم أفلامه ٬ وأهم الأبطال الذين وقفوا أمام كاميرته.



يذكر أن محمد خان، يعد واحدا من أهم مخرجي السينما المصرية والعربية، ومن مؤسسي تيار الواقعية الجديدة٬ التي تبلورت ملامحها مع جيل مخرجي الثمانينيات.



ولد "خان" لأب من أصل باكستاني وأم مصرية في 26 أكتوبر 1942، وشارك في كتابة 13 قصة من 25 فيلمًا أخرجها، وحصل على عشرات الجوائز المحلية والعالمية، عن "ضربة شمس، موعد على العشاء، وخرج ولم يعد، زوجة رجل مهم، أحلام هند وكاميليا، سواق الأتوبيس، الحريف، أيام السادات، وفي شقة مصر الجديدة"، وتوفى في 26 يوليو 2016.