أول صورة لمكتشفى "خبيئة العساسيف" بالأقصر

تشهد محافظة الأقصر، اليوم السبت، الإعلان عن اكتشاف خبيئة لتوابيت ملونة ومومياوات بالبر الغربي، والذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية.



وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن ذلك الموسم يعد الموسم الثاني للبعثة المصرية التي يترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، بالبر الغربي بالعساسيف، وقد قدمت هذه المجموعة اكتشافات رائعة فقد تم الكشف عن 4 مقابر وتابوتين بالإضافة إلى التابوت الثلاثي، موضحا أن آثار هذه المنطقة تؤرخ بالأسرة 21 و22.



وأشار إلى أن البعثة المصرية المكتشفة للخبيئة تضم كلًا من حنان حسان، وسيد القرني مفتشي آثار البر الغربي، وأحمد بغدادي كبير مفتشي المنطقة الوسطى، وعزالدين كمال مدير المنطقة الوسطى، وبهاء عبدالجابر مدير منطقة القرنة، والدكتور فتحي ياسين مدير عام المنطقة، والريس حمدي طايع ريس العمال.



ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث أنه يضم حتى الآن أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملون، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة وما زالوا مغلقين، وتم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم حيث تم العثور عليهم مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.