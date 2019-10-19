قافلة طبية مجانية بمدينة الشروق (صور)

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم تنظيم قافلة طبية المجانية للمرة الثانية بالمركز الطبي بالحي الأول بالمدينة تحت رعاية جهاز ومجلس أمناء المدينة، ونادي روتاري.



وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم الكشف الفعلي على حالات متنوعة، وتم صرف الأدوية اللازمة بالمجان وتقديم الهدايا للأطفال، كما يوجد بعض الحالات تحتاج لإجراء عمليات على نفقه الدولة.



وتقدم رئيس الجهاز، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم القافلة، أبرزهم مدير المنطقة الطبية، وكل فريق العمل من التمريض، وذلك على المساعدة في ظهور القافلة بالشكل الذي يليق بسكان المدينة، لافتًا إلى أنه سيتم تكرار تلك القافلة في أقرب وقت، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.