لقاء الرئيس الفرنسى مع البابا تواضروس

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البابا تواضروس الثاني في قصر الإليزيه.



وخلال الزيارة استقبل "ماكرون" قداسة البابا بحفاوة بالغة لحظة نزوله من السيارة واصطحبه إلى داخل القصر، وجرى الحديث خلال اللقاء عن الأوضاع في مصر، وقد أكد البابا أن الأحوال بمصر في تحسن وأن طريق التنمية ما زال طويلا وقُطعت منه بعض الخطوات.



وعن أحوال الأقباط أشار البابا تواضروس إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية أبرزها صدور قانون بناء الكنائس، وحرص الرئيس السيسي على زيارة الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد، وكذلك تعيين محافظ قبطي، وامرأة قبطية بالمنصب نفسه.



وعلى صعيد التعليم ركز البابا تواضروس على وجود اهتمام بالتعليم، خاصة في سنوات التكوين الأولى، معربا عن أمله أن تساهم فرنسا في دعم العملية التعليمية بمصر.