مفقودون.. أسرة ريهام تبحث عنها بعد اختفائها

انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تقوم به "الدستور" لقرائها، خُصصت هذه المساحة؛ لمشاركة كل من فقد فرد من عائلته، ولم يعرف مكانه بنشر صورهم؛ لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.



ريهام فاروق عبد اللطيف

اختفت من شارع العريش الهرم

من يوم السبت ٦ يوليو ٢٠١٩م

مقيمة العمرانية الجيزة

برجاء ممن لديه معلومات عنها سرعة الاتصال على الرقم التالي

01112351000

01065667836