إصابة 70 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

أصيب نحو 70 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن تظاهرات مسيرات العودة الأسبوعية شرق قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان إن من بين الإصابات 26 بالرصاص الحي وصفت حالة عدد منهم بأنها خطيرة إلى متوسطة.



وهذه الجمعة هي رقم 79 من مسيرات العودة التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.



وحملت فعاليات هذا الأسبوع شعار "لا للتطبيع" رفضًا لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي بين الدول العربية والإسلامية وإسرائيل.



وحذرت هيئة مسيرات العودة في بيان ختامي لتظاهرات اليوم، من خطورة استمرار التطبيع مع إسرائيل "الذي تصاعد في الشهور الأخيرة على كافة النواحي الرياضية والاقتصادية والإعلامية والأمنية، ليشكّل هذا الورم السرطاني طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني".