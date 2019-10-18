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تقارير ومتابعات

مديرة مدرسة بالمقطم تتهم ولية أمر بسحلها: «جرّتنى من الطرحة»

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:33 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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اتهمت مدير مدرسة "صفية زغلول" في حي المقطم بمحافظة القاهرة، إصلاح السيد علي، ولية أمر طالبة بالاعتداء عليها جسديًا ولفظيًا أمام الطلاب داخل المدرسة.

بدأت الواقعة، وفقًا لمديرة المدرسة، حين تسببت طالبة في كسر إصبع أخرى، فما كان منها سوى استدعاء ولي أمر الطالبة التي اعتدت على زميلتها؛ للتوقيع على قرار بالفصل 10 أيام كنوع من العقاب على ما فعلته في زميلتها، لكن والدة الطالبة اعتدت عليها، بحسب قولها.

وتضيف: «شتمت أول ما دخلت المدرسة بألفاظ وحشة جدًا وبعدها اعتدت عليّا بالضرب وجرّتني من الطرحة ووقعتني في الأرض لدرجة إن المدرسين مكنوش قادرين يحوشوني من إيديها».

وأشارت إلى أنَّ ولية أمر الطالبة المعتدى عليها حضرت إلى المدرسة ومعها تقرير طبي بما حدث لابنتها، لكنها بحكم وظيفتها كمديرة للمدرسة حاولت تهدئة الأجواء بين أولياء الأمور، إلا أن الأمر تتطور لتشابك بالأيدي.

وتتابع: «أغلقت المدرسة لحين مجيء الشرطة فما كان من نصيبي سوى السحل على مرأى ومسمع من الجميع، وحضرت الشرطة وتحول الأمر إلى مشاجرة».

وتشير إلى أنّ «ولية الأمر هذه سبق أن تشاجرت مع معلمة تدعى (إيمان) في المدرسة نفسها منذ 5 أعوام، لكن المعلمة هربت منها لأنها تعاني من مرض بالقلب وخشيت أن تفعل بها ما فعلته بي».

وتوضح: «ضربتني في صدري، وحاولت أهرب منها، وقالت في وسط المدرسة محدش هيحمي مديرة المدرسة مني»، لافتة إلى أنّها اعتدت عليها بصحبة ابنها الذي يبلغ 15 عامًا.

وأضافت: «والدة ولية الأمر سبق وأن حذرتني منذ 5 أعوام أن ابنتها تتعاطى المخدرات وتعالج نفسيًا حتى أصابها الإحباط من المشاكل التي تتسبب فيها ابنتها فتركتها وسافرت»، تقول مديرة المدرسة التي لجأت إلى الشرطة: «طلبت أعمل تقرير طبي في القسم وأمين الشرطة رفض وقال مش هبوظ الـ3 ورقات عشان تقرير طبي».

ووجهت مديرة المدرسة استغاثة: «لأن ولية الأمر علمت مكان منزلي وهي الآن تهددني»، متسائلة باستنكار: «أين حقي كمربية أجيال؟.. أعمل في مهنة التدريس منذ 35 عامًا، أين حقي وأين احترام المعلم؟».

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