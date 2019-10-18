فرنسا: أحبطنا هجومًا إرهابيًا على غرار هجمات 11 سبتمبر

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، إن أجهزة المخابرات ألقت القبض على رجل بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابى على غرار الهجمات التي نفذت بطائرات على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001.



وأفاد كاستانير- حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة- بأن المخابرات تمكنت من اعتقال شخص حاول تنفيذ هجوم بطائرات مشابه لأحداث 11 سبتمبر التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي، مشيرًا إلى أن باريس تعرضت قبل ذلك لـ60 محاولة شروع فى هجمات منذ عام 2013، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل الأخرى حول الهجوم أو المهاجم.



ولفتت القناة إلى أن فرنسا تواجه منذ أعوام عدة صعوبات في كيفية التعامل مع كل من المتشددين المحليين والأجانب، عقب سلسلة هجمات في أنحاء البلاد، فيما يقول المسئولون الفرنسيون "إن الخطر من وقوع هجمات لا يزال كبيرًا".