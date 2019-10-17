الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:52 م
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 7 ساعات
سحب رخصة طيار سمح لـ محمد رمضان بالقيادة مدى الحياة
منذ يوم
شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء
منذ حوالي 13 ساعة
"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر
منذ ساعتين و 10 دقيقة
وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت تضاعفت 3 مرات خلال 14 شهرا
الصور
نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)
ملخص مباراة بيراميدز وسموحة
بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا
المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية
أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص
الأكثر قراءة
"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر
منذ حوالي 13 ساعة
أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى
منذ حوالي 17 ساعة
تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام
منذ حوالي 8 ساعات
سحب رخصة طيار سمح لـ محمد رمضان بالقيادة مدى الحياة
منذ حوالي 7 ساعات
المزيد
أيام زمان
ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة
منذ حوالي 4 ساعات
علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي
منذ حوالي 13 ساعة
في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)
منذ يومين
شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله
منذ يومين
المزيد
نجم الساعة
حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم
منذ أقل من شهر
الصحة
3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر
منذ حوالي 7 ساعات
"الصحة العالمية": 7 ملايين شخص تلقوا علاج السل خلال 2018
منذ حوالي 9 ساعات
5 أطعمة تحميك من الإصابة بأمراض القلب
منذ حوالي 10 ساعات
احذر.. السجائر الإلكترونية تهدد حياة غير المدخنين
منذ حوالي 10 ساعة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
رئيس "كهرباء القناة" يكشف: سبب انقطاع التيار عن بورسعيد
الرئيس نيوز
نيابة أمن الدولة تسمح لـ"الباقر" بحضور جنازة والده
الرئيس نيوز
"واقعة محمد رمضان" تطيح برئيس شركة طيران خاصة
الرئيس نيوز
القاهرة تستضيف اجتماعات "مجلس النواب الليبي" غدا
منوعات
بسبب تهديد هاتفي.. إنهاء حفل موسيقي قبل الموعد في مدينة ألمانية
منذ حوالي 4 ساعات
انطلاق فعاليات مسيرة موسم الرياض في البوليفارد
منذ حوالي 4 ساعات
بطل UFC يعترف بالتحرش الجنسي
منذ حوالي 7 ساعات
إنقاذ رجل دخل قفص أسد في حديقة حيوان هندية
منذ حوالي 8 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر"
كشكول
بالصور.. وكيل تعليم الجيزة يعلن تفاصيل مسابقة "متميرة يا جيزة"
كشكول
المستشار العسكري لكفر الشيخ يدخل في نوبة بكاء بسبب قصيدة طالب أزهري
كشكول
للمرة الرابعة.. إلغاء امتحانات الدبلومة الأمريكية لـ ٣٠ ألف طالب بسبب تسريب الأسئلة
إسلام سياسي
إسلام سياسي
الولايات المتحدة تعلن وقف إطلاق النار في شمال سوريا
إسلام سياسي
خالد الجندي: الجماعة الإرهابية ظلمت شيخ الأزهر "سيد طنطاوي" بسبب المعاملات البنكية
إسلام سياسي
بالتزامن مع العدوان التركي.. داعش يطلق سراح نساءه المحتجزات في سجون "قسد"
إسلام سياسي
صفر مشاهدات.. إعلام الإخوان ينهار.. ومصادر: أيمن نور يجتمع مع مسئولين بالقنوات
زيت وسكر
الكندوز يسجل110 جنيه.. أسعار اللحوم بالأسواق
كم فص “ثوم” تحتاجه يوميًا للحفاظ على صحتك؟
جرام الفضة يسجل 9.70 جنيه في نهاية الخميس
شروط مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى
مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد
الثقافة
محمود خيرالله: ذات الضفائر الذهبية وراء حبي للقراءة والشعر
منذ حوالي 4 ساعات
وائل خورشيد يكتب: عن البدايات وما بعدها
منذ حوالي 4 ساعات
غزل المحلة للفنون الشعبية تتألق بالرديسية بأسوان (صور)
منذ حوالي 5 ساعات
"ليلة مقتل الحاوى".. رواية جديدة لعلاء عمر عن دار الهالة
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News