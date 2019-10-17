شيماء سيف وإيمي سمير غانم تتأمران على حسن الرداد

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن الحكم الذي ستطبقه على الفنان حسن الرداد، إذا خسر أمامها بإحدى المسابقات في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc.



وقالت خلال الحلقة، إنها اختارت عقوبة من كلام حسن الرداد، وهي أن يقوم بجمع 250 جنيهًا عشرات يقوم بتجميعها من البنات المشاركات في الحلقة.



وأكدت أنه على الرغم من أن العقوبة لحسن الرداد، إلا أن البنات ستفرحن وأنها توجب معهن، لأنها سترسل لهم حسن بنفسه.



وكشفت أن هذه العقوبة تمت بالاتفاق بينها وبين الفنانة إيمي سمير غانم، زوجة حسن الرداد، مؤكدة أنه كان هناك عدد من الأحكام الأخرى، ولكنهما استقرتا على هذا الحكم، وعلقت منى الشاذلي على ذلك قائلة: "وقعت في كماشة يا حسن".

