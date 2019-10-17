بكلمات مؤثرة عن أسرته.. تركي آل الشيخ يفتتح موسم الرياض (فيديو)

أعلن تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فى السعودية، اليوم، انطلاق فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، بحضور مجموعة من من ألمع نجوم الفن والشعر والأدب والسينما فى الوطن العربى والعالم.



وفى كلمته وجه تركى الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد محمد بن سلمان.



وقال فى كلمته: "فى بداية هذا الموسم نرحب بكم وبضيوفنا فى الرياض، أنا من عائلة متوسطة، أمى وأبى كانوا يجمعوا رواتبهم علشان نسافر سنة والسنة التانية نبقى فى الرياض، مين كان يتخيل إننا نشوف كل هذا فى الرياض وفى بلدنا الحبيبة، وهذا الشئ ما كان بيصير لولا توفيق الله ووجود شخص فى مقام سمو الأمير محمد بن سلمان اللى قاعد يقدم كل اللى بنبغاه".



