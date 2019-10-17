قيادي كردي: سنلتزم بوقف النار ولن نسمح بتوغل قوات أردوغان

قال القيادي الكردي آلدار خليل إن انسحاب القوات التركية من شمال سوريا رهن بالأكراد.



ورحب آلدار خليل بوقف المعارك في شمال سوريا، لافتًا إلى إصدار بيان تفصيلى، للتعليق على الاتفاق الأمريكي التركي.



كما أوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد التوغل 32 كلم في سوريا، قائلًا: "سبق أن رفضنا هذه الشروط، ومقاومة الأكراد شمال سوريا هي من أجبرت قوات تركيا على وقف النار".



وتابع: "سنلتزم بوقف النار وسندافع عن أنفسنا إذا تعرضنا لهجوم".