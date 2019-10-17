خبير اقتصادي: مصر أكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية للعام الثالث

علق الدكتور إبراهيم مصطفى استشاري الاقتصاد والاستثمار وتطوير الأعمال، على إعلان البنك الدولي قيام مصر بإصلاحات تشريعية ومؤسسية جعلتها تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار المباشر في إفريقيا.



وقال استشاري الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، إن مصر للسنة الثالثة على التوالي أكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية، بالرغم من انخفاض حجم الاستثمارات على مستوى العالم، وهو يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة.



ولفت إلى أنه تماشيًا مع إطلاق البنك الدولي خطة الاستثمار في رأس المال البشري، اتجهت مصر للاهتمام بالمواطن، والإنفاق على رأس المال البشري، من تأمين صحي ومستشفيات جديدة، وزيادة عدد المدارس وتحسين قدرات المعلمين.

