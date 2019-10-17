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عالم

ليندسي جراهام: "العقوبات الأمريكية" مستمرة حتى انسحاب "أردوغان" من سوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:59 م
السيناتور الجمهوري
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام،
آية حسني
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دعا السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إنهاء توغل قواته من شمال سوريا، مشددًا على ضرورة الانسحاب التركي من سوريا، حسب قناة العربية.

فيما أكد جراهام أن العقوبات الأمريكية لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل "أردوغان" موقفه، لافتًا أن الكونجرس الأمريكي لن يسمح بعودة عناصر تنظيم داعش من جديد، لافتًا إلى أن الأكراد كان لهم دور كبير في دحر التنظيم.

فيما كشف السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، عن قيام قوات مدعومة من تركيا بتحرير عناصر داعش من السجون شمال سوريا، معتبرًا أن "أردوغان" يقوم بعملية تطهير عرقي ضد الأكراد في سوريا.
وتابع: "بإمكان تركيا تفادي العقوبات بوقف قتلها للأكراد".

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