حميات الإسكندرية: آخر حالة سحائى قبل عامين.. ولا يوجد وباء

قال الدكتور أسامة مرسي، رئيس قسم العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ في مستشفى حميات الإسكندرية، إنه لا داعي لحالة القلق والتوتر التي انتابت أولياء الأمور في الفترة الأخيرة بسبب انتشار شائعات حالات الالتهاب الوبائي بين الأطفال في المدارس.



وأوضح مرسي، أن آخر حالة الالتهاب السحائي قد سجلت منذ عامين، مضيفًا أنه لا داعي لإطلاق الإشاعات التي من شأنها إرباك ونشر الذعر بين الأهالي.



وأشار إلى أن جميع الحالات التي دخلت المستشفى من 4 محافظات كانت التهاب أولي بالمخ وسحائي صديدي غير معدٍ، موضحًا أن ذلك يأتي نتيجة عدوى من الجو بسبب نقص المناعة وليس من المخالطة.



وأضاف رئيس قسم الطوارئ بحميات الإسكندرية، أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة الطفل يجب الكشف عليه بأقصى سرعة عند طبيب بشري وليس صيدلي، مشيرًا إلى أنه لا يجب تجريع الأطفال دواء خافض للحرارة دون الرجوع إلى الطبيب.



وأشار إلى أن معظم الحالات التي مرت في مستشفى الحميات في الفترة الأخيرة، كانت بسبب تجريع الأطفال للأدوية المسكنة دون كشف.



وأكد، على وأولياء الأمور تطعيم أولادهم في المدارس لأنه أضمن شىء، حيث يتم تحت رعاية وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن معظم العيادات الخارجية في الشوارع يكون أغلبه نصب على المواطنين، مؤكدًا أنه لا يوجد وباء إلى الآن.