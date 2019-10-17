الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

محافظات

حميات الإسكندرية: آخر حالة سحائى قبل عامين.. ولا يوجد وباء

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:24 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
قال الدكتور أسامة مرسي، رئيس قسم العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ في مستشفى حميات الإسكندرية، إنه لا داعي لحالة القلق والتوتر التي انتابت أولياء الأمور في الفترة الأخيرة بسبب انتشار شائعات حالات الالتهاب الوبائي بين الأطفال في المدارس.

وأوضح مرسي، أن آخر حالة الالتهاب السحائي قد سجلت منذ عامين، مضيفًا أنه لا داعي لإطلاق الإشاعات التي من شأنها إرباك ونشر الذعر بين الأهالي.

وأشار إلى أن جميع الحالات التي دخلت المستشفى من 4 محافظات كانت التهاب أولي بالمخ وسحائي صديدي غير معدٍ، موضحًا أن ذلك يأتي نتيجة عدوى من الجو بسبب نقص المناعة وليس من المخالطة.

وأضاف رئيس قسم الطوارئ بحميات الإسكندرية، أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة الطفل يجب الكشف عليه بأقصى سرعة عند طبيب بشري وليس صيدلي، مشيرًا إلى أنه لا يجب تجريع الأطفال دواء خافض للحرارة دون الرجوع إلى الطبيب.

وأشار إلى أن معظم الحالات التي مرت في مستشفى الحميات في الفترة الأخيرة، كانت بسبب تجريع الأطفال للأدوية المسكنة دون كشف.

وأكد، على وأولياء الأمور تطعيم أولادهم في المدارس لأنه أضمن شىء، حيث يتم تحت رعاية وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن معظم العيادات الخارجية في الشوارع يكون أغلبه نصب على المواطنين، مؤكدًا أنه لا يوجد وباء إلى الآن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

شيرين عبدالوهاب تغلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا

منذ حوالي 21 ساعة

المتبرعة لزوجها بكبدها: "اتجوز عليا واتهمني بالسرقة"

منذ حوالي 7 ساعات

120 ألفًا لسيد معوض.. الرواتب الشهرية لجهاز المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من "الأسد" على العدوان التركي ضد سوريا

ads

الصور

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأهلى يرفض خوض أى مباراة قبل "القمة"

أول تعليق من "الأسد" على العدوان التركي ضد سوريا

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

أيام زمان

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأورام الخبيثة السبب الرئيسي للوفاة في تايوان الصينية

الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الجهاز المناعي للمرأة

الاكتئاب يؤثر على صحة القلب

4 مأكولات لخفض الكولسترول

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة: تطعيم 7 مليون طالب ضد "الالتهاب السحائي"

صحفي إثيوبي لـ"الرئيس نيوز": السيسي وآبي أحمد قادران على تخطي عقبة "سد النهضة"

اتحاد المستثمرين: "مصر تستطيع" نجح في عرض تجارب "العقول المهاجرة"

الأمن الوطنى يقبض على أدمن صفحتين على "فيسبوك" بتهمة النصب

منوعات

السجائر الإلكترونية "تهدد" حياة غير المدخنين

عشرات الآلاف يشاركون في ماراثون بنيودلهي إحدى أكثر مدن العالم تلوثا

لص يقبل رأس سيدة عجوز أثناء السرقة

فيل بري يقتل رجلًا فى نيبال

كشكول

ورشة عمل عن المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة

وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس المشروعات القومية

بالرقم القومي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال

نائب أزهر أسيوط يلتقي "الجمال" لتعزيز سبل التعاون المشترك

إسلام سياسي

صفر مشاهدات.. إعلام الإخوان ينهار.. ومصادر: أيمن نور يجتمع مع مسئولين بالقنوات

واشنطن ستفرض عقوبات على تركيا لانتهاكاتها بسوريا

بعد تداول أنباء تفيد بتسليمه لمصر.. من هو الإرهابي مدين حسانين؟

تميم قطر يدعم الحوثيين بـ25 مليون دولار لتطوير ترسانتهم العسكرية


زيت وسكر

“صحة اتحاد المستثمرين”: “مصر تستطيع” نجح في عرض تجارب العقول المهاجرة

فوائد النسكافيه كل صباح

اماكن انقطاع الكهرباء ببني سويف

انفوجراف.. اعراض مرض الزهايمر المبكر

مقالات الرأي
جلال حمام
إبراهيم الرفاعى.. حياة بطل واستشهاد قائد
منى رجب
من فضلك وأشكرك.. مصطلحات راقية افتقدناها
صفوت البياضي
بين الانفعال والمبادرة فجوة كبيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الباشا التركى والدرس الأمريكى
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض "سيدتى الجميلة" بالهناجر غدًا

الأكاديمية السويدية: لم نمنح نوبل فى الأدب لأحد "دعاة الحرب"

"مقالات أدبية تاريخية ثقافية" كتاب جديد لـ سيد علي

"تأثير المعلم على الشباب" بثقافة بورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك