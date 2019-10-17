السيسى يشهد استعراضًا للمهارات الطبية خلال حفل كلية طب القوات المسلحة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل استعراض للمهارات الطبية لنماذج من المحاكات الطبية على مسرح المنارة وإجراء اختبار عملي للتعامل مع إصابات من مواجهات الحرب على الإرهاب.



وتتضمنت المحاكاة، حادث انفجار قنبلة، وحضور الأطباء للموقع الحادث لإنقاذ الضباط المصابين، وكيف يتم استقبال خبر الحادث والحضور فورًا.



ويحضر الرئيس السيسي اليوم حفل تخرج الدفعة الأولى طب بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.



