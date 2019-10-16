أمريكا تفرض عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزارتي الطاقة والدفاع التركية، بسبب استمرار العدوان التركي على شمالي سوريا منذ يوم 9 أكتوبر الجاري.



وأوضح وزير الخزانة الأميركي في بيان مساء اليوم، أن العقوبات الأمريكية على تركيا لا تستهدف قطع الكهرباء عن الشعب التركي، مشيرا إلى أن الوضع التركي معقد لأن أنقرة شريك في حلف شمال الأطلسي "ناتو" والأكراد قاتلوا مع الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهاب، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



وأضاف الوزير الأمريكي: "زيادة الرسوم على البضائع التركية سبق أن حققت المرجو منها".



وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، فرض عقوبات على عدة بنوك تركية موجهة إليها 6 اتهامات من بينها الغش والاحتيال وغسيل الأموال.