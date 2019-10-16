أشرف زكي عن حريق أكاديمية الفنون: ماس بكابل كهرباء.. ولا خسائر





وأضاف زكي، في تصريح لـ"الدستور"، أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في أحد الكابلات التابعة للأكاديمية ما أدي إلى انفجاره، موضحا أنه لا يوجد خسائر فى الأرواح أو فى المبانى التابعة للأكاديمية.

قال الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، إن حريقا شب في أكاديمية الفنون فى شارع الثلاثينى بمنطقة العمرانية الغربية بالهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة عليه.