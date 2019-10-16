استقبال محمد رمضان في المغرب على نغمات التراث التقليدي.. فيديو

وصل الفنان محمد رمضان، للمغرب مساء أمس الثلاثاء وسط استقبال حافل من قبل بعض معجبيه.وكان اللافت خلال وصول محمد رمضان، في المطار، هو استقباله على نغمات التراث المغربي التلقيدي ووسط حفاوة من الحضور.وسبب زيارة محمد رمضان، للمغرب هو تصوير فيديو كليب بمدينة الحمراء سيتم الإفصاح عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة ومن ثم طرحه خلال أسبوعين.ويستعين رمضان خلال تصويره للكليب بفريق تصوير مغربي، وبدأ منذ بداية هذا الأسبوع بتجهيز مكان تصوير الفيديو كليب بالمدينة الحمراء.يذكر أن آخر عمل لمحمد رمضان كان كليب أغنية "إنساي" مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وعلى مستوى الدراما كان مسلسل "زلزال"، وشاركته البطولة الفنانة حلا شيحة.