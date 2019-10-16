الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

توك شو

رمضان عبدالمعز: لهذه الأسباب كان النبي محمد إمام المتواضعين

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:51 م
رمضان عبدالمعز،
رمضان عبدالمعز،
رباب الأهواني
طباعة
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي محمدا صلّى الله عليه وسلم كان إمام المتواضعين.

وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلّهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأكل أبدا وهو جالس على مكان عال، وكان يجلس مع أصدقائه كأنه واحد منهم.

وأوضح الداعية الإسلامي، أن عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، قال: "صاحبنا رسول الله في الحضر والسفر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا، ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير"، متابعا: كان منتهى التواضع حيث كان يحلب الشاه بيده، وكان يسقي الناس من الحليب قبل أن يشرب هو عليه السلام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

قلق في الإسكندرية.. إصابة جديدة بـ"الالتهاب السحائي"

منذ يوم

ميسى يرفض وجود صلاح فى صفوف برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لرضوى الشربيني (صورة)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رسميًا.. تأجيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ads

الصور

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد: تقييم الجمهور ظلمنى و"مش زعلان" من أبوتريكة (فيديو)

4 مجهولي النسب في شوارع قنا.. أحدهم جثة متحللة

الأهلي يشكو عبدالله السعيد لـ"فيفا" مجددًا

بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية وسقوط الأمطار الأيام المقبلة

أيام زمان

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

"بنت البلد".. قصة إهانة تحية كاريوكا لرئيس تركيا (صور)

تعرّف على يوميات تحية كاريوكا داخل السجن

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات

5 أخطاء تجنبها أثناء خسارة الوزن

احذر 8 عادات غذائية تعرضك للسمنة

مفعول جديد لعقار قديم ينقذ حياة مئات الآلاف من ضحايا الحوادث

الرئيس نيوز

قتلوا 3 أفراد شرطة.. إحالة أوراق 4 عاطلين إلى المفتي

مستشفى "نصر بورسعيد": أجرينا جراحات قلب للأطفال رفضتها مستشفيات القاهرة

رئيس البورصة: 21 مليار صافي تعاملات غير المصريين في الأوراق المالية

والد الطالبة "تولاى" يكشف حقيقة إصابتها بالالتهاب السحائي

منوعات

حوادث المواصلات تكبد ألمانيا مليارات الدولارات

سويسرا تعيد طائرات بومباردييه للخدمة

"الفلبين" تطالب بحذف مشهد من فيلم "أبو مينابل"

دوقة كامبريدج تعيد ذكرى زيارات الأميرة ديانا لباكستان

كشكول

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية بكليتي الحربية والبحرية

حقيقة إصابة طالب بمدرسة في الإسكندرية بالالتهاب السحائي

"بني سويف" الأولى على الجامعات المصرية في القطاع الهندسي بتصنيف تايمز

«دور الإعلام في مواجهة الشائعات» ندوة تثقيفية بـ"آداب المنيا"

إسلام سياسي

لضيق المكان...الصوفية تلغى إحتفالات «جمع الجموع» بمولد البدوى

إخوة الدم.. كيف بدأت العلاقات الإيرانية الإخوانية؟

مصرية بهولندا: الجماعة فشلت فشلا ذريعًا في نوتردام

«المغال».. الطريقة المريدية تنظم ملتقى التصوف الإفريقى بالسنغال


زيت وسكر

مايا مرسي: لا تنمية بدون المرأة و ٥٠ ٪ من قوة العمل نساء

8 خدمات تتمتع بها “العمالة غير المتنظمة” في قانون العمل الجديد..تعرف عليها

5 معلومات لا تعرفها عن “الالتهاب السحائى”.. والمضاعفات تصل للوفاة

للشباب حتى 35 سنة..”قوى عاملة بورسعيد” تعلن عن فرص عمل جديدة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القس إبراهيم سعيد.. البنّاء الحكيم
القس. رفعت فكرى
السعادة والثقة بالنفس
ثروت الخرباوي
إن الإخوان إذا دخلوا دولة أفسدوها
ماجد حبته
الرئيس التونسى.. ورجس الإخوان
المزيد

الثقافة

ثقافة المنوفية تناقش دور الأمهات في تربية الأبناء

ندوة دينية للتوعية للأطفال ثقافة الأقصر

"رسم من وحى الخيال للأطفال" بثقافة قنا

9 معلومات عن أمير الشعراء أحمد شوقي

صفحتنا ع الفيس بوك