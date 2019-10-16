رمضان عبدالمعز: لهذه الأسباب كان النبي محمد إمام المتواضعين

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي محمدا صلّى الله عليه وسلم كان إمام المتواضعين.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلّهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأكل أبدا وهو جالس على مكان عال، وكان يجلس مع أصدقائه كأنه واحد منهم.



وأوضح الداعية الإسلامي، أن عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، قال: "صاحبنا رسول الله في الحضر والسفر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا، ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير"، متابعا: كان منتهى التواضع حيث كان يحلب الشاه بيده، وكان يسقي الناس من الحليب قبل أن يشرب هو عليه السلام.

