تقرير طبي: حالة التهاب سحائي جديدة.. ووالد الطفلة: لا تعليق





تداول أولياء أمور طلاب مدارس الإسكندرية تقرير طبي آخر للاشتباه فى إصابة طالبة أخرى تدعى "تولاى إيهاب عواد" بالالتهاب السحائي بمدرسة مصطفى النجار بالإسكندرية، وقال التقرير الطبي الذي ظهر من إحدى مستشفيات الإسكندرية وحصلت "الدستور" على نسخة منه: "دخلت المريضة تولاى إيهاب عواد الى المستشفى يوم السبت الموافق 12 أكتوبر وهى تعانى من أعراض الإصابة بالالتهاب السحائي وتم عزل الحالة وعمل الفحوصات اللازمة وبعد نتائج الفحوصات تبين أنها لا تعانى من التهاب سحائي معدى".



وحاولت "الدستور" التواصل مع إيهاب عواد والد الطفلة والذي أكد أن المدرسة كانت متعاونة معه فى حالة ابنته وأنه لا يعلم من أين أنتقل لها الالتهاب رافضًا أن يحمل المسئولية للمدرسة، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم المدرسة بالكامل.



ورفض والد الطفلة التصريح بأى شيء خاص بحالة ابنته التى يتم معالجتها الآن قائًلا: "لا يشغلني شيء الآن سوى صحة إبنتى".