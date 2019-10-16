عرض الفيلم التسجيلي "أوتار مصرية" بنقابة الصحفيين الليلة

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عرض الفيلم التسجيلي "أوتار مصرية"، ويتناول الفيلم تاريخ آلة السمسمية الموسيقية في مدن القناة الثلاث الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس.



ويبرز الفيلم دورها الوطني والنضالي منذ فترة حفر القناة في القرن التاسع عشر الميلادي وحتى نصر أكتوبر 73، من خلال حوارات مع عدد من أبرز عازفيها وفنانيها.



ويعرض الفيلم اليوم الأربعاء في الساعة السادسة مساء، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.



كانت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، قد استضافت مؤخرًا العرض المسرحي "الناس اللي في النص" على مسرح النقابة، مطلع الشهر الجاري.



وتناول العرض قصة فتاة تدعى "إليزا" بائعة زهور غجرية تتحول إلى دوقة، وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي.