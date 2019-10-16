سول وطوكيو تعقدان محادثات وسط التوتر القائم حول التجارة والتاريخ

عقدت كوريا الجنوبية واليابان محادثات دبلوماسية على مستوى العمل في سيئول اليوم الأربعاء، وسط آمال في أن تؤدي الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي " لي ناك -يون " إلى طوكيو إلى تحول في علاقتهما المتوترة بسبب القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها وتجنيد العمال قسرا في زمن الحرب.



وقال المسؤولون في سيئول إن كيم يونغ -هان، المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية، التقى بنظيره الياباني شيجيكي تاكيزاكي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وجاءت محادثاتهما في الوقت الذي يعتزم فيه رئيس الوزراء " لي " زيارة طوكيو لحضور حفل تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، في رحلة يقول المراقبون إنها قد تخلق زخمًا لإذابة الجمود في العلاقات الفاترة بين الدولتين المتجاورتين.



ويتنازع البلدان بشأن القيود الجديدة التي فرضتها طوكيو على الصادرات والتي يُنظر إليها على أنها انتقام سياسي لقرارات المحكمة العليا الكورية العام الماضي التي أمرت الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري خلال استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة 1910-1945.