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مصر

لأول مرة.. بدء تشغيل إنارة كورنيش "المنصورة الجديدة"

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة إن، مدينة المنصورة الجديدة تقع بمحافظة الدقهلية وتعتبر إحدى أهم مدن الجيل الرابع التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية إهتمامًا خاصًا تطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كيلو متر تقام المدينة على أربعة مراحل وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى حوالي (45) مليار جنيه حيث تتوسط مدينة المنصورة الجديدة محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

تم إنشائها بالقرار الجمهوري (378) لسنة 2017 من أجل إقامة مجتمع عمراني جديد ومن المقرر أن تستوعب أكثر من مليون ونصف نسمة.

وأكدت المهندسة أماني الشافعي المشرف على تنفيذ الكهرباء بالمدينة في تصريحات لـ"لدستور"، بأنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة المحولات المغذية للمدينة بتكلفة حوالي 450 مليون جنيه وكذا جار الإنتهاء من تنفيذ الخط الهوائي المغذي للمدينة، وأضافت أنه تم عمل أول تجارب لإنارة كورنيش المدينة إحدى المدن الذكية وأولى مدن الجيل الرابع بشمال الدلتا.

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