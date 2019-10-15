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منوعات

ناسا تجهز فريق كامل من النساء للسير في الفضاء

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الثلاثاء، إن عملية السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية التي ستضم فريقا كاملا من النساء ستجري هذا الأسبوع وليس الأسبوع المقبل.

وقالت ناسا إن رائدتي الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مائير ستغادران المختبر المداري لإحلال وحدة التحكم في الطاقة، المعيبة مطلع الأسبوع المقبل.

وتم التخطيط لتنفيذ عملية السير في الفضاء، وهي الأولى التي تقوم بها امرأتين، يوم الخميس أو الجمعة المقبلين.

وقرر مديرو محطة الفضاء الدولية تنفيذ عملية السير في الفضاء بفريق كامل من النساء حتى تتمكن من استبدال وحدة الطاقة المعيبة.

ويعني القرار أن عمليات السير في الفضاء الأخرى التي كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل لاستبدال البطاريات قد تم تأجيلها.

وتعتزم ناسا عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وذلك للكشف عن تصميم لبدلتين جديدتين لرواد الفضاء للمهام المقبلة إلى القمر.

وقالت ناسا إن البدلات التي يرتديها رواد الفضاء الذين يقومون بالسير في الفضاء عمرها 40 عامًا وأنه أصبح من الصعب ضبطها بشكل متزايد.

وكانت ناسا قد حددت بشكل أساسي أول عملية سير في الفضاء لفريق نسائي أواخر شهر مارس الماضي، لكن تعين إلغاؤها بسبب عدم وجود بدلات فضائية ذات حجم مناسب.

وقال مسؤولو ناسا في مؤتمر صحفي إن البدلات الجديدة ستمنح رواد الفضاء مزيدًا من القدرة على الحركة وأن التكنولوجيا الجديدة التي زودت بها البدلات ستسمح لهم بالسير لمسافات طويلة في الفضاء.

وقال جيم بريدنشتاين مدير ناسا إن الوكالة تجهز أيضا بدلات فضاء تناسب كل المقاسات.

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