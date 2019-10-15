كاتب سوري: أردوغان يسعى لتنصيب نفسه خليفة

قال الكاتب السوري محمد رسلان، إن أردوغان لا يمثل شخصه في حد ذاته فقد أعلن عبر وسائل الإعلام بشكل صريح بأنه متعهد ومنفذ مشروع الشرق الأوسط الكبير في الشرق الأوسط.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "on e": "أردوغان حالة وظيفية يقوم بما يؤمر به من قبل القوى التي يهمها نشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط تحت مسميات عدة وخدع فيها الشعوب بالمنطقة تحت مسمى الربيع العربي والذي تحول إلى كابوس بكل معنى الكلمة".



وتابع: "أردوغان يحاول الآن احتلال الشمال السوري على طول الحدود التي تمتد على أكثر من 900 كيلو متر وله أجندته الخاصة وكذلك أجندات القوى التي تسعى لنشر الفوضى، تحت مسمى إعادة رسم الخريطة في المنطقة، وأردوغان أجندته الخاصة معروفة للمنطقة وهي إعلان نفسه الخليفة الإسلامي للمنطقة.



واستطرد: "معظم القوى الدولية فقط تندد، فمحكمة حقوق الإنسان الدولية أو الأوروبية أو مجلس الأمن، أو حتى الأمم المتحدة تم إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية من قبل القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية من قبل القوى المنتصرة في الحرب لتنفيذ أجندات وتحقيق مصالحها وعلينا ألا نعول عليها والمطلب مننا كدول في الشرق الأوسط".



وأكد أن ما يلجم أردوغان هو الموقف العربي وأوروبا لن توقفه لأن لها مصالحها معه، ويقولون إنهم سيوقفون بيع الأسلحة لتركيا وكأنها في مأزق بدون الأسلحة وإن كانت جدية فلتقطع علاقتها الاقتصادية مع تركيا.

