"بعد اكتشافها في 90 دقيقة".. الباز يهنئ أسماء الشريف بنجاحها في the voice

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المطربة الشابة أسماء الشريف على اجتيازها المرحلة الأولى من برنامج the voice.

وأوضح في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن برنامج "90 دقيقة" هو أول من التقط الفنانة الشابة أسماء الشريف بعد نشرها لفيديوهات على موقع يوتيوب، وتمت استضافتها في البرنامج باسم "مطربة الصعيد" أسماء الشريف.

وتابع الباز، أن أسماء الشريف ظلت تحاول للتدرج في مجال الغناء، وبدعم من أسرتها تمكنت من الوصول إلى برنامج the voice، واجتياز المرحلة الأولى له.