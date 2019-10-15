"الجرائم الكبرى لأردوغان".. حصاد الأسبوع الأول من العدوان التركي على سوريا

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، نتائج العدوان التركي على الأراضي السورية في أسبوعه الأول، وهو ما يمكن تسميته بالجرائم الكبرى لأردوغان.

وأوضح خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الأسبوع الأول من العدوان التركي على الأراضي السورية، خلف 275 ألف نازح، و135 قتيلا من قوات سوريا الديموقراطية، بالإضافة إلى 69 شهيدا مدنيا في القصف المدفعي والإعدامات الميدانية.

واستكمل أن العدوان التركي أسفر عن استشهاد 21 طفلا، وإعدام السياسية الكردية المعروفة هيفرين خلف، على أيدي مقاتلي أحرار الشرقية، بالإضافة إلى إعدام أسرى أكراد على طريق "الحسكة- منبج" .

وأشار إلى أن الطيران التركي قصف قافلة الدعم الإنساني بمدنية رأس العين.