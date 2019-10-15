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مصر

"مدبولي" يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بواشنطن

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:33 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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- مدبولى ينقل رسالة الرئيس: نتطلع لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق
- كريستالينا جورجيفا تطلب نقل تحياتها وتهانيها للرئيس السيسى على النجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى
- النقد الدولي: مصر نموذج لامع للدول التي طبقت برنامج إصلاح قويًا وناجحًا
 
فى مستهل زيارة العمل للعاصمة الأمريكية واشنطن، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير ياسر رضا، سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور حازم الببلاوى ممثل المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولى. 

ووجه رئيس الوزراء، التهنئة للمدير العام لصندوق النقد الدولى على اختيارها لهذا المنصب، مشيدا بما تتمتع به من خبرات كبيرة خلال فترة عملها في البنك الدولى، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابى على سياق العمل فى الصندوق خلال الفترة القادمة. 

ونقل "مدبولى" تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجورجيفا، وتأكيد الرئيس تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية والبناء والإنتاج، وأن يأخذ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة القادمة زمام قيادة قاطرة التنمية فى البلاد، لا سيما بعد كل الجهود التى قامت بها الحكومة فى تمهيد الطريق للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية.

وفي هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء الى الحوافز والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية فى القطاع الصناعى، وتضمنت تدشين المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من أجل مساعدة الصناعات المصرية على المنافسة عالميًا.
 
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، من خلال قرار اللجنة المعنية بالأمر بتخفيض أسعار البنزين والمازوت، وفقًا للمعادلة السعرية التى تم وضعها. 

من جانبها، أعربت المدير العام لصندوق النقد الدولى عن امتنانها للدعم الذي تلقته من مصر لاختيارها في منصبها الجديد، وطلبت نقل تحياتها وتهانيها للرئيس عبدالفتاح السيسى على النجاح المذهل الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفى ظروف لم تكن سهلة، مشيرة إلى حديثها فى خطبة مهمة لها منذ يومين وأنها استخدمت مصر كنموذج لامع للدول التي طبقت برنامج إصلاح قويا وناجحا. 

وأضافت أن ما حققته مصر فى تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدًا لمصر فقط، وإنما أيضًا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجا يسعى الصندوق للاحتذاء به مع دول العالم التى ترغب فى تبنى برامج إصلاح اقتصادي. وأشادت بالفريق الحكومي المصري المسئول عن تطبيق وتنفيذ برنامج الإصلاح وما قام به من جهود متميزة. 

وأكدت جورجيفا تطلعهم لتدشين برنامج تعاون قوى مع مصر خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة فى العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلى.

وأضافت أن ما أبهرها خلال زيارتها الأخيرة لمصر هو حجم الالتزام الكبير من جانب رئيس الجمهورية والحكومة للقيام بكل ما من شأنه تحقيق التطوير المنشود فى مصر، فى إطار رؤية متكاملة لمستقبل مصر، لكن مع ذلك فإن هناك حاجة لأن تتواكب المستويات الحكومية الأقل مع هذا القدر من الالتزام، وتعمل بنفس مستوى الحماس، حتى يتسنى تحقيق النتائج المرجوة.

وفى هذا الصدد، أشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونًا فى مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.

وأبدى رئيس الوزراء اتفاقه في الرأي حول هذه النقطة، مؤكدا ضرورة التركيز على تحسين قدرات الموارد البشرية. 

واختتمت المدير العام للصندوق حديثها بالإشارة إلى أن مصر أصبحت نجمًا لامعًا ليس فى منطقتها فحسب، وإنما فى القارة الإفريقية، وصارت نموذجا يحتذى به الآخرون ويتطلعون للاستفادة منه.

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