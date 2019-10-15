فرنسا: العدوان التركي أعاد "داعش" لسوريا والعراق

قال إدوارد فيليب، رئيس الحكومة الفرنسية، منذ قليل، إن عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق أصبح حتميًا بسبب عمليات العدوان التركي على شمال سوريا، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.



وأعلنت باريس، في وقت سابق، وقف أي خطط لتصدير مواد حرب إلى أنقرة، يمكن استخدامها في سياق العدوان على شمال سوريا.



من جانبها، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، قرارًا بفرض عقوبات قاسية على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد شمال سوريا، شمل توقيع عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى إدراج وزراء الدفاع والطاقة والداخلية لدى أنقرة على لائحة العقوبات.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيفرض عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا، بالإضافة إلى وقف مفاوضات تجارية معه، كانت تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.