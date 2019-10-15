"التعليم" توضح وسائل متابعة سلامة الطلاب داخل المدارس

قالت عايدة أيوب، رئيس إدارة المتابعة بوزارة التربية والتعليم، إن هناك متابعة مستمرة ميدانيًا بالمدارس من خلال لجان متخصصة لتقييم الأداء، وعدم وجود أسلاك مكشوفة أو أى شىء يؤثر على أمان حياة الطلاب، مشيرة إلى أن متابعة نظام الأمان والحماية لطلاب المدارس من ضمن منظومة تطوير التعليم.



وأكدت عايدة أيوب، فى حوارها مع برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية"إم بى سى مصر"، أنه تم وضع مناهج جديدة للطلاب، لا بد من الالتزام الصحيح بها على أرض الواقع، لافتة إلى وضع نظام لاستخدام الطلاب السلالم داخل المدرسة.