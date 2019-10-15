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عالم

صحف السودان تُبرز انطلاق مفاوضات السلام فى جوبا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
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أبرزت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الثلاثاء، انطلاق مفاوضات السلام السودانية في جوبا عاصمة جنوب السودان أمس، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" مقتطفات من كلمة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، خلال الجلسة الافتتاحية، مبرزة تأكيد التزام الدولة بتحقيق سلام شامل في السودان يقود إلى حكم ديمقراطي.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أجواء تفاؤلية تسود تلك المفاوضات، مشيرة إلى أن البرهان وصف الحركات المسلحة بالشركاء في صناعة الثورة.

ونقلت صحيفة "الصحية" عن البرهان قوله: إن التغيير الذي حدث في السودان بعد الثورة، فتح آفاقا جديدة أصبحت معها مفاوضات السلام مبنية على الشراكة.

وأشارت صحيفة "المجهر"، دعوة البرهان إلى قيام تكتل إقليمي يهتم بسلام وأمن المنطقة ضد المؤامرات، فيما اهتمت صحيفة "الرأي العام" بالحضور الإقليمي، في تلك المفاوضات.

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