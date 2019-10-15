استقرار فى أسعار الخضراوات اليوم

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار في الأسواق.



واستقرت أسعار الطماطم بين 3- 5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وتراوحت الفاصوليا بين 10-14 جنيها للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 – 4 جنيهات.



فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيهات مقابل 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنيها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات.



واستقرت أسعار الليمون بين 7-14 جنيها، والبلح بجميع أصناف بين 3-20 جنيها، والعنب بجميع أصنافه بين 4– 11 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والرمان 4-7 جنيهات والبرتقال يبدأ من 3 جنيهات واليوسفي 7 جنيهات.