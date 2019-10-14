عائد من قطر يكشف تفاصيل خلية إيرانية تعمل في قناة بين سبورت

كشف الإعلامي محمد صفوت، العائد من العمل بقناة الجزيرة القطرية، عن وجود خلايا إيرانية تعمل ضمن صفوف قناة بين سبورت في قطر.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن قناة بين سبورت بها 3 أشخاص اثنين من قطر وأصولهما إيرانية، والثالث من لبنان وجميعم يحاولون إظهار أنهم على خلاف مع بعضهم، ولكنهم في النهاية يحاولون تسليط الضوء وإبراز إيران، وجمع معلومات عن كل شيء.

وتابع أن النشاط الإيراني والتركي بعد مقاطعة الدول العربية لقطر أصبح ملحوظا في الدوحة بشكل كبير.

ولفت إلى أنه بعد إنهاء عمله عرض عليه شخصان تركي وإيراني تجنيده لجمع معلومات معينة، مقابل إعادته للعمل.

واستكمل أنه تلقى إيميل من أحد هؤلاء الثلاثة، تأكد منهم أن لهم علاقة بأشخاص في الخارج.