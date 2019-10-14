أنشطة متنوعة لذوى القدرات الخاصة بثقافة الزعيم

في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بقضايا دمج ذوي القدرات الخاصة مع الأسوياء، أقيمت مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تخص ذوي القدرات الخاصة لدعمهم ودمجهم في المجتمع وأسس التعامل السليم، حيث استضاف قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر مجموعة من الطلاب ذوى القدرات الخاصة والمدمجين ببعض مدارس بنى مر منها التجارة الثانوية والمشتركة الابتدائية وبنى مر الابتدائية الجديدة، وتم عمل ورشة للفنون التشكيلية لولاء محمد فرحات وقد نفذ فيها مجسمات بورق الكارتون لعمل بانوراما لحرب أكتوبر، حيث تم استخدام طرق القص المباشر وتقنيات تشكيل الورق لتنفيذ دبابات وطائرات من ورق الكارتون ضمن فعاليات احتفالات نصر أكتوبر العظيم، وتأكيدًا على ضرورة إعادة تدوير المخلفات البيئية وعمل أشكال فنية بالصلصال.



وقدمت رندا هيكل ورشة حكى للأطفال بمكتبة الطفل، واستمتع الأطفال بمناقشة الأهداف التي تحتويها، ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة، حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات وعرض أفلام سينما الأطفال.