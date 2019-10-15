اليوم.. "أمر تكليف" يبدأ أولى عروضه بجامعة بنى سويف

تستضيف جامعة بني سويف بمحافظة بني سويف، ابتداء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن إخراج باسم قناوي، حيث يقدم العرض على مسرح الجامعة في تمام الثانية عشر ظهرا يوميا وحتى ١٩ من شهر أكتوبر الجاري بالمجان، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح والتي تشرف عليها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث.



"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي، بطولة عزة لبيب، وكريم الحسينى، وسمية الإمام، وشريف العجمي، وعبدالله صابر، ومحمد الأحمدي، ومدرونا سليم، وعلي المصري، ومريم ياسين، وأحمد صلاح سعد، ومالك العلي، وإبراهيم حسن، ومحمد جمال، وموسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.