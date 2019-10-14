ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

تمكن رجال مباحث أشمون بالمنوفية، من ضبط المتهمين بخطف الطفل آدم نجل النائب صابر عبد القوى، عضو مجلس النواب.



وتوصلت التحريات إلى أنه قام تشكيل عصابى مكون من ثلاثة أفراد بخطف الطفل آدم، نجل النائب بهدف الابتزاز المادى، حيث قام التشكيل العصابى بالاتصال اليوم الساعة الحادية عشر صباحا وطلب فدية وفى الحال كان قد تم تحديد مكان التشكيل العصابى قبل المحادثة التليفونية وضبط اثنين منهم فى محافظة البحيرة وتسليم الطفل آدم لوالده.



بداية تفاصيل الواقعة؛ كانت بتلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بتحرير النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محضرًا بتغيب ابنه آدم 16 سنة منذ الصباح، وعدم ذهابه إلى المدرسة أو الدروس الخصوصية، وتبين غلق هاتفه، وتم تحرير المحضر رقم 12686 بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.