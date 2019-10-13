نجل الغيطاني: والدي كان يقص لي بطولات المجموعة 39 بدلًا من حكايات سندباد

قال محمد جمال الغيطاني، نجل الأديب الراحل جمال الغيطاني، إن والده كان يحب الجيش المصري، كما أن المؤسسة العسكرية كانت تستحضر لديه مخزونًا معنويًا.



وأضاف "الغيطاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن والده كان يشعر أن مصطلح المؤسسة العسكرية شديد الأكاديمية، كتابعًا: "كان شرف لي تنشئته واصطحابه لي، عبر السنين لقادتنا وأبطالنا في السويس".



وتابع: "لم يحكِ لي الشاطر حسن وسندباد، لكنه كان يقص لي بطولات المجموعة 39، وأنا أحاول الحفاظ على هذا الامتداد تجاه الجيش المصري العظيم، الذي شهد بداية والدي ولحظة وداعه".