يوسف الشاهد يهنئ قيس سعيد لفوزه برئاسة تونس

هنأ يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، مساء اليوم، قيس سعيد لفوزه في انتخابات الرئاسة أمام منافسه نبيل القروي.



وقال "الشاهد" في تصريحات مقتضبة عبر حسابه على موقع فيسبوك: "مبروك لتونس انتخاب رئيسها.. هنيئا للسيد قيس سعيد فوزه بالانتخابات".



وشارك الشاهد في انتخابات الرئاسة في جولتها الأولى منتصف الشهر الماضي إلا أنه خسرها وصعد فيها قيس سعيد ونبيل القروي رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس.



وعبر قيس سعيد عن شكره للتونسيين متعهدا بحمل الأمانة بكل أعبائها من أجل بناء تونس جديدة.



وقال "سعيد" في كلمة له مساء اليوم "شكرا لكم أنكم يا شعب تونس في الداخل والخارج وشكرا للشباب والشيوخ والأطفال الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ وشكرا لهم لاختيارهم الحرية".



وأضاف "اليوم أعطيتم درسا للعالم كله. فهي ثورة في إطار الدستور والتمسك بالشرعية الدستورية، وهي ثورة لم يعهدها علماء الاجتماع والسياسة والفلاسفة".



وأظهرت المؤشرات الأولية في انتخابات الرئاسة التونسية، اكتساح المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة تخطت 70%، على منافسه مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي.



وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، مساء اليوم، أن نسبة الإقبال في الداخل من قبل المشاركين في الانتخابات الرئاسية بلغت حوالي 60%.