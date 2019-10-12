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تعرف على موعد حفل تامر حسني في موسم الرياض والنجوم المشاركين فيه

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:30 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشفت الهيئة العامة للترفية الدليل المفصل لفعاليات "موسم الرياض"، الذي يبدأ خلال أيام، ويتضمن أهم نجوم الوطن العربي.

وكشف برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، أن الموسم يفتتح بليلة السندباد للفنان السعودي راشد الماجد، وليلة صقر للفنان السعودي رابح صقر، وليلة البرنس مع الفنان العراقي ماجد المهندس، وليلة بوعلي، وليلة الموسيقار ممدوح سيف.

وأضاف البرنامج أن ليلة الأمير عبدالرحمن بو مساعد، والتي تضم عدد من الفنانين الذين غنوا أشعاره وهم الفنان السعودي محمد عبده، والفنان السعودي عبادي الجوهر، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة.

أما عن الحفلات العربية الأسبوعية فتبدأ يوم 18 أكتوبر بحفلين للفنان المصري تامر حسني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أما الفنان التونسي صابر الرباعي، وأصالة، ونوال الزغبي، فستكون حفلاتهم في 28 نوفمبر.

أما الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية ديانا حداد، وملحم زين، ستكون حفلاتهم يوم 31 أكتوبر.

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